Il Leeds di mister Bielsa sta conducendo un buon campionato in Premier League grazie anche alle prestazioni dell'ala Raphinha, che ha attirato su di sé l'interesse del Liverpool. Il Leeds potrebbe dover pensare allora a un valido elemento per sostituirlo. Ed ecco che, secondo Fichajes.net, l'idea del club inglese è quella di far suo Douglas Costa, attualmente in prestito al Bayern Monaco ma destinato a far ritorno alla Juventus a fine stagione. La Juve spera di monetizzare con una cessione così da non perdere Douglas a parametro zero nel 2022.