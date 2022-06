Una delle situazioni che da giorni sta tenendo banco in casa Juve, è quella legata al futuro di Merih Demiral che, sembra essere sempre più lontano dall'Atalanta. La Dea non sembra infatti intenzionata a riscattare il cartellino del centrale turco e proprio per questo, l'ex Juve si starebbe guardando attorno. In queste ore sarebbe spuntata una nuova ipotesi e proviene dall'Inghilterra, dato che anche il Newcastle si sarebbe iniziato a muovere in questa direzione.