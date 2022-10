Il pericolo non sembra così vicino, ma lanon deve distrarsi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ilè seriamente interessato a Dusan, tanto che presto potrebbe farsi avanti per iniziare una vera e propria trattativa: a gennaio non dovrebbero arrivare offerte ufficiali, ma intanto sull'attaccante serbo hanno messo gli occhi anche ile il, pronti a far risuonare le proprie sirene "tentatrici". Il classe 2000 comunque - e i bianconeri lo hanno già ribadito più volte - non è in vendita.