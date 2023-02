Diego Stramaccioni, difensore classe 2001 della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ha attirato su di sé gli occhi di alcuni club. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il giocatore, era seguito dal Brescia, che lo ha chiesto alla Vecchia Signora a gennaio, piacerebbe a diversi club di serie superiore, ed è probabile che venga ceduto in prestito a fine stagione. Il match di finale di Coppa Italia di Serie C che la Next Gen giocherà contro il Vicenza, intanto, sarà un'ulteriore prova per il giovane.