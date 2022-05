Adrien Rabiot è tentato da un'esperienza in Premier League, dopo aver giocato in Ligue 1 e Serie A. Nel caso in cui partisse il centrocampista francese, come riferito da La Gazzetta dello Sport consentirebbe alla Juve di fare una plusvalenza in quanto era stato preso a zero e di abbassare notevolmente il monte ingaggi che è obiettivo della dirigenza di Madama.