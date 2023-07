Non solo i big che fanno gola a tanti o i veterani con ingaggi fuori dai parametri. In casaanche i giovani sono considerati una potenziale fonte di guadagno (o di risparmio), come dimostra la situazione di Matiasper il quale sta spingendo soprattutto il Feyenoord, che potrebbe anche arrivare a offrire qualcosa come 18-20 milioni di euro. Oltre che dell'argentino si parla tanto anche di Fabio Miretti, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, mentre l'ultimo in ordine di tempo intorno al quale si sono accesi i riflettori è KenanStando a La Gazzetta dello Sport, il talentuoso fantasista turco classe 2005 è finito nel mirino del, che dopo la cessione della stellina Ardapotrebbe mettere sul piatto una decina di milioni di euro, forte degli ottimi rapporti con il suo agente Hector Peris Ros. "Il giocatore e il suo entourage prenderebbero in considerazione l'offerta - si legge sulla rosea - ma vogliono innanzitutto conoscere da Cristianoqual è il progetto per il futuro, a cominciare dalla partecipazione o meno allanegli Stati Uniti. La Juve, dal canto suo, al momento considera Yildiz incedibile. Kenan ha un contratto con i bianconeri sino al 2025 e l'intenzione è di prolungare l’accordo, decidendo poi insieme se inserirlo in prima squadra, con lao mandarlo in prestito a maturare in Serie A o Liga".