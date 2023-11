Stando a Tuttosport, il recente viaggio a Londra di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna potrebbe essere servito anche a valutare qualche cessione. Dall'Inghilterra, in particolare, rimbalza la voce di un interesse per Samuelda parte del, squadra dove lasta monitorando Pierre-Emile. Per saperne di più bisognerà attendere ancora un po', ma non è escluso che si possa aprire lo scenario di uno scambio.