Adrien Rabiot sarà l'unico centrocampista completamente a disposizione di Massimiliano Allegri nella gara di domani contro il Bologna. Tuttavia sul centrocampista francese ex Paris Saint Germain ci sarebbe un interesse del Chelsea stando a quanto riporta Fichajes.com. Il contratto di Rabiot scadrà a giugno 2023 e l'ingaggio percepito dal giocatore è molto elevato. Per questo non è appetibile a molti club.