Adrien Rabiot ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2023. Tuttavia il francese, stando a quanto riferisce Tuttosport è finito nel mirino del Manchester United che cerca rinforzi per il centrocampo. Tuttavia il centrocampista è un pallino di Massimiliano Allegri e difficilmente partirà, anche perchè la volontà di Rabiot sarebbe quella di non cambiare squadra nella stagione che porterà al Mondiale.