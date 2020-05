Secondo quanto riporta SportMediaset, la Juventus potrebbe salutare Mattia De Sciglio alla fine di questa stagione. Il terzino ex Milan, infatti, piace al Paris Saint-Germain e potrebbe essere arrivato ai titoli di coda della sua esperienza bianconera. Già a gennaio, De Sciglio è rimasto al centro di una trattativa improvvisa con i francesi, in uno scambio con Kurzawa, di cui poi, però, non si è fatto nulla.