Tra i tanti punti di domanda in casa Juventus c’è anche quello relativo a Douglas Costa, che in questa stagione gioca in prestito secco al Bayern Monaco. A fine anno Douglas farà rientro con tutta probabilità a Torino, ricongiungendosi temporaneamente alla Juve in cerca di una nuova sistemazione. Nel frattempo, il presidente del Gremio Romildo Bolzan Jr. ha parlato a Radio Bandeirantes, soffermandosi anche sulla possibilità di provare a prendere l’esterno brasiliano: "Stiamo cercando di capire come fare, abbiamo persone che parlano con il suo manager".