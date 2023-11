Abbiamo sicuramente visto tiri più lenti, vero Matti? pic.twitter.com/PksSR6MsS6 — JuventusFC (@juventusfc) November 16, 2023

Pochi istanti fa la Juventus ha pubblicato un video sui suoi account social che sta divertendo tutti i tifosi juventini. Durante l'allenamento dei piccoli bianconeri infatti, Perin si è concesso un piccolo lasso di tempo per prendersi una 'rivincita personale' ai danni di Milik. I due hanno invertito i ruoli, con il polacco che è finito in porta per subire un tiro potentissimo dell'estremo difensore bianconero, con quest'ultimo che ha poi ironizzato esclamando: "Questo è quello che provo ogni volta con te".