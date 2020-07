La Juventus si è fatta nuovamente rimontare. Rientrata negli spogliatoi a fine primo tempo in vantaggio grazie al gol di De Ligt, la squadra di Sarri si è fatta rimontare prima dal colpo di testa di Nestorovski, poi dalla sgroppata di Fofana nei minuti di recupero. La luce ancora non è tornata, i blackout sono all’ordine del giorno, tanto che, come riporta Opta, la Juventus ha perso 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato. Questo costituisce un record negativo per i bianconeri in Serie A nelle ultime nove stagioni.