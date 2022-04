Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Fiorentina, Massimiliano Allegri è stato anche protagonista di un breve ma simpatico siparietto sulla... fame. Ecco che cosa ha detto di fronte ai giornalisti: "Non ho ancora mangiato, se mi lasciate vado volentieri. Io mangio anche poco, appagato io... è difficile! Fa parte del gioco, parlare mi piace poco, a qualcuno piace di più. Credo che bisogna essere concentrati, le critiche fanno bene perché stimolano. Sappiamo noi come lavoriamo, ciò che mettiamo tutti i giorni per raggiungere gli obiettivi. Non è automatico lavorare e raggiungere gli obiettivi. Ci sono gli imprevisti, non bisogna mai cambiare metodo e modo di lavorare, ma valutare la prestazione, la squadra, i singoli, nelle difficoltà di una stagione".