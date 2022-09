Roberto Perrone, sul Corriere dello Sport, parla così della Juve di Allegri: "La verità è che la Juventus, in fondo, vorrebbe essere simpatica. Come tutti noi. Anzi, di più, simpatica e vincente. Non ce la farà mai a trovare questa alchimia, perché non c’è club/squadra in Italia che coalizzi contro di sé una così vasta rete di avversari ed emozioni negativi. Però nel passato, con dirigenze diverse, ci ha provato, nell’operazione simpatia, senza mai riuscirci. Max Allegri si illude se pensa che la Juventus possa risultare simpatica anche da perdente. Però coglie l’occasione dei complimenti (o delle minori critiche, meglio) ricevuti dopo la prima di Champions, per sottolineare che neanche questo va bene. I complimenti con il risultato negativo, sono come filo di vento".