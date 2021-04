Simone Inzaghi è stato chiaro in conferenza stampa, la sua priorità è la Lazio. Nei prossimi giorni l'allenatore biancoceleste dovrebbe incontrarsi col suo presidente Claudio Lotito per definire il futuro: secondo il Corriere dello Sport sul piatto c'è un'offerta di tre anni a 7,5 milioni a stagione che potrebbero salire fino a 11 con i bonus. L'unico club che potrebbe far tentennare Inzaghi è la Juventus in caso di addio a Pirlo, ma non è escluso che arrivino anche alcune offerte dall'estero.