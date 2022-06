Come racconta Gazzetta, Simeone sarebbe un rinforzo di garanzia. Conosce il campionato italiano (gioca in A dal 2016...) ed è reduce da una buona stagione con l’Hellas Verona (37 presenze e 17 gol), dove è arrivato in prestito oneroso dal Cagliari. Il riscatto (diritto e non obbligo) fissato a 12 milioni sembrava una formalità, ma adesso non è più così certo. Il club gialloblù voleva acquistarlo per poi rivenderlo guadagnandoci su, ma senza compratori certi potrebbe anche fare una scelta diversa. In quel caso il figlio d’arte tornerebbe al Cagliari, ma è molto difficile immaginarlo la prossima stagione in Serie B. Ecco perché la Juventus ci sta facendo un pensierino come alternativa meno costosa a Morata.