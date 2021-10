6 - Giovanni Simeone ha segnato 6 gol contro la Juventus in Serie A: dalla stagione del suo esordio nel massimo campionato (2016/17) è il giocatore che ha messo a segno piú reti contro i bianconeri nella competizione. Sprint.#SerieA #VeronaJuventus pic.twitter.com/fkIiP68tFy — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 30, 2021

