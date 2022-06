Come racconta Gazzetta, Simeone è stato protagonista di un grande campionato col Verona, adesso lo sarà anche del mercato. Sono tante le società che si sono mosse per lui, dalla Juventus alla Lazio e al Napoli. In Liga invece si interessano a lui Valencia, Siviglia e Villarreal Non solo: in Inghilterra l’ha cercato il ricco il Newcastle. Una lunga lista di pretendenti che può far salire il prezzo, con la quotazione di Simeone che va dai 20 milioni in su. Il Verona non accetterà contropartite tecniche per il centravanti.



Con un prezzo così, difficile che la Juve possa interessarsi ancora a lui in maniera concreta.