Sono già sicuri tre ritorni alla Juventus in estate o, in ogni caso, quando si chiuderà questa travagliata stagione. Si tratta di Cristian Romero, Luca Pellegrini e Dejan Kulusevski, tutti e tre di proprietà della Juventus e in prestito rispettivamente a Genoa, Cagliari e Parma. I primi due saranno valutati nel corso della preparazione estiva mentre Kulusevski dovrebbe far parte della formazione della prossima stagione visto che a gennaio i bianconeri hanno speso ben 44 milioni tra bonus e parte fissa per strapparlo all'Atalanta che a sua volta l'aveva ceduto in prestito al Parma ad inizio stagione.