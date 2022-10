Come racconta Calciomercato.com, la Juve non si spiega tutti questie vuole andare fino in fondo. Per questo, a oggi sono tutti sotto esame: da Allegri al braccio destro Folletti, passando per tutti gli altri membri dello staff. Non solo: da poco più di un mese la squadra di preparatori è stata integrata con l'arrivo di Giovanni Andreini, ex collaboratore di Donadoni arrivato per valutare le prestazioni atletiche in partita e i carichi di lavoro in allenamento. Occhio anche allo staff medico, sotto la lente d'ingrandimento c'è anche il lavoro di Stefania, Freschi e Tzouroudis. Tanti, troppi infortuni in casa Juve. La società cerca soluzioni.