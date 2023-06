Il campionato è finito e tra poco lasaprà anche se parteciperà alla Conference League o verrà squaliificata dalla Uefa. Tempo quindi di ricominciare e ricostruire in casa bianconera, ma con chi? Nonostante quel "Grazie di tutto" sussurrato da Cristiano Giuntoli a De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli non si è ancora liberato dal contratto che lo lega alla società campana fino al 2024.Anche perché come riferisce calciomercato.com, una struttura già pronta e operativa c'è,Un ruolo però che l'attuale responsabile della Next Gen non ricoprirà da traghettatore. Una volta scaduto il tempo d'attesa di Giuntoli, una volta in carica allora Manna sarà a tutti gli effetti il ds della Juve. Così d'altronde sarebbe dovuto essere prima della rivoluzione di Novembre con le dimissioni dell'intero Cda.