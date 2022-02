Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, si sono visti due Allegri a Empoli. C'è stato "un Allegri paterno, negli abbracci a Morata e Kean al momento del cambio. Come dire che il corpo è unico, il gruppo è solidale, conta solamente una rincorsa che di qui alla prossima sosta emetterà sentenza sul destino della Juventus. Non si scappa". Ma c'è stato anche "un Allegri intenso, vigoroso, acceso nell'entusiasmarsi a fine partita per un successo «pesante» sul serio perché conquistato contro un Empoli che, parola di Max, non smette mai di giocare anche se è sotto di due gol".