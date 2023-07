Come riporta Gazzetta, alla seconda seduta di ieri ha assistito uno spettatore d’eccezione: Giorgio, passato prima a salutare gli ex compagni in albergo, a Marina del Rey, e poi si è trasferito insieme a loro al campo d’allenamento. A lavoro terminato l’ex capitano bianconero si è fermato a lungo a parlare con Massimiliano Allegri, con cui ha sempre avuto un ottimo feeling. Chissà se il tecnico gli avrà svelato qualcosa sulla Juventus che ha in testa.