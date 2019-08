Non v’è giorno nel quale non si presenti un aggiornamento relativo alla situazione Luca Pellegrini. Il terzino sinistro della Juve piace moltissimo a numerosi club di Serie A: Atalanta, Cagliari, Sassuolo, Spal ed Udinese, in rigoroso ordine alfabetico. Nei giorni scorsi gli estensi sembravano vicini a chiudere con i bianconeri per il trasferimento in prestito del difensore, classe 1999. Nelle ultime ore però si è rifatto sotto il Cagliari tentando il sorpasso sulla compagine biancazzurra. La formula sarebbe sempre quella del prestito. La Juve sta valutando quale sia l’opzione migliore per il giocatore. Darlo in prestito per farlo maturare oppure tenerlo alla base e farlo crescere circondato dai campioni della rosa. In caso di partenza, la Juve rimarrebbe con tre terzini di ruolo: Alex Sandro, De Sciglio ed il neo arrivato Danilo. Gli ultimi due possono destreggiarsi in entrambe le fasce ma, per una società che voglia primeggiare in ogni competizione, poter contare su soltanto tre profili potrebbe rivelarsi rischioso.