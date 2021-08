Come racconta Tuttosport, il brasilianone avrà ancora per qualche mese. Il centrocampista sta recuperando dopo l'operazione subita a luglio e davanti a sé ha ancora diversi giorni di recupero, che non verrà ultimato prima di metà ottobre. I bianconeri anche per questo - secondo TS - stanno pensando di tagliare il brasiliano dalla lista valida per i gironi di Champions. Almeno ed eventualmente fino a gennaio, la Juve potrebbe sacrificare Arthur per inserire un giocatore più pronto e che possa dare una mano concretamente alla squadra allenata da Max Allegri.