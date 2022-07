In casa Juve è ancora aperta la caccia al centroavanti da affiancare a Dusan Vlahovic, in vista di una stagione che presenterà tantissimi impegni per tutta la squadra allenata da Max Allegri. Ecco che dunque bisognerà fare diverse considerazioni che, possono portare anche al rovescio della medaglia per alcuni componenti della rosa. Il riferimento particoalre va a Moise Kean che, in questo avvio di pre campionato è risultato essere quello più brillante nei test fisici e che potrebbe convincere Madama a scommettere su di lui anche quest'anno.