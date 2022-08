Così Andrea, a DAZN, su Massimiliano Allegri e come si adatterà la Juventus al suo pensiero e stile di gioco: "Credo che Allegri sia intelligentissimo. Quando ci sono difficoltà di uomini, può cambiare e ridare sicurezza. Può darsi che si metta a 3, ma non è il suo modulo. Vorrà giocare col 4-3-3, perfetto per la Juve. Sperando che Chiesa torni subito in forma".