Il futuro di Nicolò Fagioli sembra essere sempre più lontano da Torino. Il centrocampista bianconero potrebbe infatti essere uno dei sacrificati dalla società per liberare uno spazio in vista dell'arrivo di Paredes. Su di lui c'è il forte interesse di Monza, Cremonese e Sampdoria, con i blucerchiati che al momento sarebbero in netto vantaggio sulla concorrenza.