Nel turno infrasettimanale di martedì, quando la squadra affronterà il Lecce in casa, sono già state garantite oltre 35.000 presenze, e c'è ancora la possibilità che si arrivi al sold out totale. Questo entusiasmo da parte dei tifosi è un segnale positivo per la Juventus, che sta riconquistando il cuore dei suoi sostenitori. La squadra potrebbe beneficiare enormemente di un'atmosfera di stadio appassionata e di un sostegno incondizionato mentre cerca il successo nelle prossime partite.