Il patteggiamento è una concreta possibilità? Secondo quanto raccolto da Tuttosport, dipende tanto anche da. Del resto, per "imboccare eventualmente la strada del cosiddetto patteggiamento, ovvero l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, non è sufficiente la sola intenzione da parte dell’indagato".Per TS, dipende anche dai capi d’imputazione additati dall’accusa. Proprio in occasione del fascicolo sulle plusvalenze, lo stessoaveva costruito uno schema particolare. Ecco dunque che la, in estrema sintesi, potrebbe anche risultare disposta a patteggiare, ma soltanto all’interno di un perimetro di accuse ritenuto “accettabile”. Non si tratterebbe di una vera ammissione di colpa, ma di un compromesso per svicolarsi dalla diatriba giudiziaria in tempi accettabili. Con il patteggiamento, un’eventuale sanzione a carico dellaper il secondo filone d’indagine, in questo quadro,