Come racconta il Corriere dello Sport, Vlahovic-Milik è la nuova coppia della Juventus. E potrebbe giocare anche domenica contro la Salernitana, un modo per cementare il feeling sfruttando il momento particolare sotto il profilo degli infortuni, con Chiesa e il Fideo fuori uso. Una necessità contingente insomma, anche se nel lungo periodo potrebbe generare un dualismo tra i due centravanti. La Juve, infatti, è nata per il 4-3-3 e anche il mercato, con l’arrivo di Di Maria e di Kostic è andato in questa direzione. La formula “Dusan + Arek” però è incompatibile con il tridente; ideale invece con 4-4-2 e, appunto, 3-5-2. Vlahovic e Milik; Vlahovic o Milik?