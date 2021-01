Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve è ben focalizzata sulla cosiddetta linea verde. In casa bianconera, oltre a Reynolds e Rovella, si punta a riempire il bacino dell'Unde 23. Paratici pertanto ha messo le mani su Dabo, ala sinistra classe 2001 del Nantes. E poi: ecco i contatti con la Pro Vercelli per Davide De Marino, difensore centrale del 2000 che ha sommato 15 presenze in stagione (occhio al Napoli). Si fanno intensi i contatti con il Catania per Emanuele Pecorino, oltre a quelli con il Cagliari per Romeo Giovannini. Sono attaccanti, ancora del 2001 (in uscita c'è Petrelli, stessa annata). Infine, Brjljaca, 2004 dello Spalato, e Kjaergaard, centrocampista del Salisburgo classe 2003.