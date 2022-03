Dopo due giorni di riposo, domani il Training Center della Continassa tornerà a pieno regime. Ad aprire i cancelli Massimiliano Allegri, che attenderà i calciatori non impegnati con le nazionali, per iniziare a preparare la sfida di domenica sera contro l’Inter. Sfida importante, in chiave classifica e umorale, perché vincere il Derby d’Italia potrebbe dare lo sprint per il finale di stagione e per conquistare l’obiettivo Champions League. Tra i calciatori attesi dal tecnico livornese ci sarà anche Juan Cuadrado che, come riporta Gazzetta.it, si trova già a Torino dopo essere rientrato in anticipo dal ritiro della Colombia.



I NAZIONALI – A metà settimana, Allegri ritroverà gli europei di rientro dalle nazionali. Gli italiani, dopo la sfida di martedì tra Turchia e Italia: Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Locatelli. Non solo azzurri, rientreranno in gruppo, sempre a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, anche de Ligt, Szczesy e Morata. Preoccupa, invece, la posizione di Danilo e Arthur, che arriveranno a Torino venerdì sera, per allenarsi solo sabato, il giorno prima di Juve-Inter: difficile che si possa fare affidamento su di loro, almeno dal primo minuto.



INFORTUNATI – Strano a dirsi, ma le buone notizie potrebbero arrivare dall’infermeria. Dopo il problema all’inguine, Vlahovic sembra essere recuperato, stesso discorso per Bonucci che si sta allenando con il gruppo dell’Italia. Nella lista dei convocati per domenica sera potrebbero rientrare anche Alex Sandro e Zakaria: le loro condizioni vengono monitorate da vicino e sembra esserci ottimismo, in vista del big match.