La Juve torna a Villar Perosa. Lo riferisce Tuttosport, che spiega come, dopo due anni di stop a causa del Covid, il prossimo 3 agosto i bianconeri rinnoveranno la tradizione - nata nel lontano 1959 - del vernissage nel "feudo" della famiglia Agnelli all'imbocco della Val Chisone, dove la squadra scenderà in campo per una sgambata per poi farsi circondare dall'abbraccio dei tifosi. La prima festosa apparizione della Signora sul posto risale in realtà al 13 settembre 1931: si ripeterà quest'anno, dopo la tournée americana con alcune tra le grandi d'Europa. Prevista per la Juve, poi, un'amichevole di prestigio con l'Atletico Madrid: l'appuntamento è a Tel Aviv, in Israele, prima della partenza della stagione di Serie A.