Dov'è finito lo zoccolo duro italiano nella rosa della Juve? Se lo chiede l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come tanti successi (anche recenti) della squadra bianconera siano stati firmati con il rosso, bianco e verde del tricolore italiano.Un preambolo necessario per arrivare alla sostanza. E cioè: la Juve vuole tornare ad acquistare italiano, anche per ricreare un ricambio generazionale all'interno del gruppo. Giocatori che sanno cosa voglia dire indossare il bianconero, cresciuti con il mito e pronti a dare tutto per far parte di una storia ben più grande di ogni singolo. Ma i nomi? Chiaro che Federico Chiesa, anche per le parole di Commisso , sia il preferito. A ruota, i centrocampisti: Tonali e Locatelli piacciono tanto, occhio a Cristante e... e gli altri nella nostra gallery dedicata, con qualche sorpresa assicurata.