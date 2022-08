Come racconta Gazzetta, con l’arrivo di, già alla prima contro il Sassuolo Max potrebbe agevolmente modificare in corsa schemi e modulo, passando dal 4-4-1-1 al 4-3-3, o addirittura alla difesa a tre, come fatto anche nell’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid. Nella conferenza della vigilia, però, Allegri frena sull’ipotesi: "Non ricordo quando ho difeso a tre l’ultima volta...".