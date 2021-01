Secondo quanto riportato da Gazzetta, il gol di Danilo contro il Sassuolo non è certo una goccia dell'oceano: anzi, in questa stagione di Serie A, i tiri da fuori area, rappresentano una vera e propria eccezione. Per il quotidiano, l'Inter è la squadra che in Serie A tira meno da lontano: solo il 28,19%. La Juve, invece, tira il 31,37%, nonostante abbia giocatori certamente in grado di prendere la porta. La spiegazione del giornale: "La ragione più approfondita porta invece ai cosiddetti Expected Goals, cioè il “valore” che ogni tiro assume in base alle probabilità di trasformarsi in gol. Per restare a Juve-Sassuolo, l’occasione di Ronaldo - solo davanti a Consigli dopo assist di Kulusevski - valeva 0,5xG, il tiro-gol di Danilo non arrivava a 0,1. Un quinto in meno di probabilità".