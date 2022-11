In casa Juve continua la caccia al terzino da consegnare a Max Allegri per il ruolo di vice Cuadrado, sia per terminare la stagione in corso ma anche e soprattutto per il futuro che 'verrà'. Già, perche al termine della stagione c'è la grandissima possibilità che il colombiano possa fare le valigie e allora Madama dovrà farsi trovare pronta a sostituirlo. I nomi che circolano sono tanti, da Karsdorp, a Odriozola, fino a Grimaldo e Singo del Torino, ma uno che sta prendendo quota con il passare delle ore è quello dell'esterno dell'Atalanta- E' uno di quei giocatori che piace tantissimo ad Allegri, siacome terzino ma anche come esterno alto che attacca la profondità, ma anche e soprattutto per la sua intercambiabilità nell'destra o sinistra non fa infatti alcuna differenza per lui. Anche l'età anagrafica è dalla sua parte, se condiseriamo che ha 25 anni e che non risulta più un 'ragazzino', ma neanche verso il culmine della sua carriera.- La volontà della Juventus, come riportato anche da Tuttosport, è quella di chiudere l'operazione con lafissato a circa 15 milioni di euro. La Dea non sembra intenzionata ad alzare barricate e allora non è da escludere che nei prossimi giorni ci si possa rinuire attorno ad un tavoloi per 'affrontare il discorso'.