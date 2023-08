Come racconta Gazzetta, le novità pernon si limitano al campo. Alla Continassa, infatti, hanno in programma una proposta per rivedere il suo ingaggio. Non tanto sulle cifre (il Polpo guadagna 8 milioni di euro più 2 di bonus), ma sulle modalità. In pratica, il piano di Cristiano Giuntoli sarebbe quello di abbassare la parte fissa per alzare quella legata ai premi di rendimento e presenze. Un modo per convincere Paul a scommettere attivamente sul suo riscatto dopo una stagione in cui alla Juve è pesato molto senza poter dare una mano alla squadra. Vedremo se Pogba risponderà di sì.