Un cambio di nove, un cambio al vertice dell'attacco. Alvaro Morata continua a deludere l'ambiente juventino, secondo quanto riportato da La Stampa. Per questo, sarà difficilmente riscattato alla fine della stagione, anche per quei dieci milioni in più per portarlo a Torino un altro anno in prestito (35, eventualmente, per chiudere il riscatto nell'estate del 2022).



L'IDEA - La pista futura di Morata si sta raffreddando anche perché si sta rinforzando quella dell'ex Inter Mauro Icardi. Per La Stampa, il Psg potrebbe risolvere una grana importante cedendo l'argentino, ormai in rotta di collisione e bersagliato dagli infortuni. Non è andata come speravano, e in Italia ci sarebbe anche la Roma, che nel frattempo sonda il Gallo Belotti.