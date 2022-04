"Ci manchi, ad averne di giocatori come te!". "Quello sì che era un centrocampo...". Sono solo alcuni dei commenti apparsi quest'oggi sotto il post con cui laha voluto festeggiare Blaise, che in questo sabato 9 aprile compie 35 anni. 98 presenze e 6 gol in bianconero per lui, che effettivamente all'ombra della Mole si è confermato un giocatore solido e determinato, spesso instancabile nel mettere pressione agli avversari e nel recuperare palloni, capace di far valere la sua esperienza in ogni contesto, o quasi.: come i più onesti ammetteranno, non di rado il francese era finito nel mirino dei tifosi, per nulla esitanti nell'additarlo come il "punto debole" della squadra e altrettanto pronti a pretendere di più da lui, che nel 2018 si è anche laureato campione del mondo con la sua Nazionale.Non era il solo bersaglio, beninteso, perché lo stesso trattamento fu riservato in diverse occasioni anche a due come Samie Miralem, con quest'ultimo quasi "pregato", solo pochi mesi fa, di ritornare a Torino per dare una mano a una formazione che di uno come lui, anche solo per ragioni tattiche, aveva effettivamente bisogno (e Massimilianogià lo sapeva...). "Ci si accorge dell'importanza di una cosa solo quando la si perde". Detto in maniera meno poetica,. Scegliete voi come descrivere questa situazione. Fatto sta che l'improvvisa "nostalgia" di Blaise Matuidi ha messo in luce ancora una volta - come se ce ne fosse bisogno - la necessità per la Juve di, di riportare sulla linea mediana giocatori pronti a lottare, in grado di fare la differenza come ai "tempi d'oro" di. Di nomi se ne stanno già facendo tanti, al 9 aprile è ancora presto per sapere con certezza chi arriverà. L'imperativo, però, deve essere chiaro: