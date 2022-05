Come racconta Tuttosport, con Di Maria la Juventus si garantirebbe, per un anno e senza spendere un centesimo per il cartellino (ma mettendo in preventivo un esborso di circa 8 milioni per l’ingaggio), un giocatore splendido, capace di agire ed essere devastante sia nella consueta posizione di esterno offensivo che da interno di centrocampo, ruolo in cui fu decisivo nel trionfo con il Real Madrid nel 2014, l’anno di grazia della Décima Champions League.