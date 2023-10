Come racconta Gazzetta, gi esami, si sa, non finiscono mai, nella vita come nel calcio. Così la Juventus, dopo aver battuto il Milan nella sua tana, cercherà il sorpasso (almeno temporaneo) su rossoneri e nerazzurri tra le confortevoli mura di casa contro un avversario sicuramente più alla portata, il Verona, che non ha mai vinto sul campo dei bianconeri nei 32 precedenti confronti in Serie A: nelle ultime tre occasioni gli Allegri boys hanno sempre festeggiato i tre punti, tenendo pure la porta inviolata. Serve il poker perché la Signora possa tornare a essere la regina del campionato. Almeno per una notte, poi si vedrà.