Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, Manuelsarebbe semplicemente perfetto al fianco di Paul Pogba (che resta l'obiettivo numero uno per il mercato bianconero). "La Juventus con il suo ritorno risolverebbe una volta per tutte il problema del centrocampo. «Non esiste un altro Pogba», ripeteva la dirigenza bianconera nei giorni frenetici della trattativa con lo United, e in effetti Madama non ha più avuto uno come lui. Paul porta centimetri e classe, forza e gol, dinamismo e idee. E’ il centrocampista ideale di Massimiliano Allegri, fisico e tecnico. Accanto a lui Locatelli può diventare un giocatore ancora più completo e tutta la squadra ne beneficerebbe", si legge sul quotidiano.