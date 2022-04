1









La Juventus segue Youri Tielemans centrocampista classe 1997 in scadenza con il Leicester nel 2023. Stando a quanto riporta Calciomercato.com però la Juventus dovrebbe battere la concorrenza. Per il momento Madama sarebbe defilata in quanto il giocatore vorrebbe restare in Premier. Su di lui in pole Tottenham, Liverpool e Manchester United.