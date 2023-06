Attaccante albanese classe 2003, Stivenè letteralmente esploso nell'ultima stagione di Serie C segnando 12 gol in campionato al primo anno da titolare. Il tutto, tra l'altro, in una squadra di vertice come il Cesena, che ha lottato fino all'ultimo sia in campionato che ai playoff per raggiungere la promozione. Il giovane albanese si è dimostrato non solo tassello fondamentale nello scacchiere di mister Toscano, ma anche risorsa capace di relegare in panchina due dei grandi acquisti estivi come Ferrante e Udoh, partiti davanti a lui nelle gerarchie. Secondo Calciomercato.com, lo segue la Juve.