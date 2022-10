Come racconta Gazzetta, Pavlovic non è l’unico difensore in lista. Attenzione anche a Gabriel (Arsenal), Igor (Fiorentina), Ndicka (pronto a svincolarsi dall’Eintracht Francoforte) e(Spezia), sul quale il Milan resta in vantaggio. Il serbo, però, è ai primi posti. Merito degli appunti preziosi raccolti dagli uomini mercato bianconeri durante le recenti esplorazioni.