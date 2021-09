La Juve è sulle tracce didel: il giocatore potrebbe liberarsi a zero nella prossima estate e la dirigenza bianconera lo sta valutando attentamente per le sue caratteristiche.Si tratta di un vero e proprio jolly del centrocampo. Ci aveva pensato il Milan per sostituire Kessié, ma il Marsiglia aveva fatto muro: la richiesta, nonostante il contratto in scadenza, era di ben 20 milioni. Segno della qualità del giocatore, e anche del movimento di mercato che ruota attorno al ragazzo. Destro naturale, il suo ruolo preferito è il mediano davanti alla difesa: vale 37 milioni ed è tra i punti di forza della nazionale francese Under 21.