C'è anche la Juventus in corsa per ​Mikkel Damsgaard. Come anticipato da Calciomercato.com, l'Inter continua a seguire da vicinissimo il gioiello classe 2000 della Sampdoria, ma non è la sola. Fabio Paratici lo monitora da vicino e lo ha fatto anche oggi, nella sfida disputata a Marassi. Per ​Damsgaard la Samp chiede almeno 20 milioni e il prezzo è destinato a salire ancora...